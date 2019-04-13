Пхеньян, 13 апреля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея будет наращивать свою военную мощь и развивать атомную энергетику. Об этом северокорейский лидер заявил 12 апреля, выступая на сессии Верховного народного собрания КНДР с речью. Полный текст выступления опубликован сегодня, 13 апреля, южнокорейским агентством «Рёнхап».

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Ким Чен Ын прямо сказал, что Северная Корея будет развивать атомную энергетику, несмотря на задачу «денуклеаризации», которая обсуждается с США и Южной Кореей.

«В области электроэнергетики нужно разрабатывать и создавать больше мощностей перспективных энергоресурсов, включая гидроэнергетику, энергию приливов и атомную энергию», — сказал северокорейский лидер.

Также Ким Чен Ын подчеркнул, что Северная Корея может обеспечить себе мир только обладая высокой военной мощью.

«Нужно постоянно учитывать, что мир можно обеспечить только нашей могучей военной мощью, твердо придерживаться принципа самозащиты и впредь надежно укреплять оборону страны», — подчеркнул лидер КНДР.

Что касается «мирных веяний», которые начали тянуться на Корейский полуостров, то их Ким Чен Ын считает явлением не прочным. А вот агрессивные замыслы вражеских сил против КНДР никуда не делись, напомнил он.