Москва, 13 апреля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Мужчина в Троицке погиб при падении на козырёк подъезда одного из жилых домов. Об этом 13 апреля сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Mos.ru Скорая помощь

По предварительным данным, мужчина 1983 года рождения скончался, упав на козырёк подъезда жилого дома. Дом расположен на Сиреневом бульваре в Троицке (Троицкий и Новомосковский административный округ Москвы).

В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего установлена.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По данному факту начата доследственная проверка, которая поможет восстановить общую картину случившегося.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ребёнке, который пострадал при падении из окна восьмого этажа в городе Калуге. По данному факту возбуждено уголовное дело.