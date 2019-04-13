Хабаровск, 13 апреля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Боевые корабли Тихоокеанского флота Российской Федерации и военно-морских сил Филиппин проводят в Южно-Китайском море совместные учения по маневрированию и связи. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов»

По его словам, эскадра ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», а также среднего морского танкера «Иркут», завершила программу неофициального визита в столицу Филиппин — город Манилу.

Выйдя из порта, российская эскадра совместно с боевыми кораблями ВМС Филиппин приступила к военным учениям в Южно-Китайском море.

В ходе этих учений отрабатываются вопросы совместного тактического маневрирования и организации связи.