Сантьяго, 13 апреля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Российская Федерация «вмешалась» во внутренние дела Венесуэлы «без права на это». Об этом Помпео заявил в эфире телеканала Mega TV.

Майк Помпео

«Россия вмешалась. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вмешались без права на это. У них нет согласия от венесуэльского народа быть там», — сказал Помпео.

Также государственный секретарь США заявил, что спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который по указанию США объявил себя президентом Боливарианской Республики, является «должным образом избранным лидером» республики.

А вот законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро, по словам Помпео, является «бывшим лидером Венесуэлы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США грубо вмешались во внутренние дела Венесуэлы и инспирировали попытку государственного переворота. Американская марионетка Гуайдо по указанию вице-президента США Майка Пенса провозгласил себя президентом и попытался захватить власть.

Однако все попытки американцев свергнуть Мадуро успехом не увенчались.