Гонолулу, США, 13 апреля, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики Messier 87, впервые напрямую запечатленная на снимке в радиодиапазоне, получила название Powehi. Об этом сообщает CNN.

Eventhorizontelescope.org Черная дыра на снимке

Выбрать название для чёрной дыры, снимок тени которой был впервые получен напрямую в радиодиапазоне, помог профессор Гавайского университета Ларри Кимура. Именно к нему обратились астрономы, участвующие в работе проекта Телескопа горизонта событий (англ. Event Horizon Telescope, EHT).

Чёрная дыра, расположенная в центре галактики Messier 87, была названа Powehi. Это слово, примерно переводимое как «украшенный темный источник бесконечного созидания», фигурирует в гавайской песне Кумулипо (Kumulipo), рассказывающей о сотворении мира.

Астрономы сообщили, что присвоение чёрной дыре гавайского названия объясняется тем, что два из восьми телескопов проекта EHT расположены на Гавайских островах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля астрономы представили первый снимок тени чёрной дыры, расположенной в центре галактики Messier 87. Полученный снимок стал ещё одним подтверждением верности общей теории относительности, согласно которой тень чёрной дыры должна выглядеть именно так.