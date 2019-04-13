Тампа, США, 13 апреля, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.

(сс) Michael Miller Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс»

Встреча проходила на льду «Амали-арены» в Тампе и закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе победителей голы на счету Кэма Аткинсона (6-я минута), Зака Веренски (12-я в большинстве), Мэтта Дюшена (22-я в большинстве), Райли Нэша (50)-я и российского форварда «Коламбуса» Артемия Панарина (54-я), который также записал на свой счет одну результативную передачу в матче.

Единственный гол в составе «Тампы» забил российский защитник клуба Михаил Сергачев (46-я).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ, не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам игры «Коламбус» ведет в первом раунде плей-офф НХЛ со счетом 2:0.