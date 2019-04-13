Берлин, 13 апреля, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Кошмаром для НАТО назвал российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» немецкий журналист Гернот Крампер в статье для издания Stern.

Дарья Антонова ИА REGNUM Система ПВО «С-400»

«Для Москвы эта система — бестселлер, а для НАТО — кошмар», — написал Крампер.

По его словам, российская система лучше американского Patriot и стоит «почти в два раза дешевле». Он отметил, что «кошмаром» С-400 являются из-за опасности, которую они представляют для США и в частности, для американских самолетов-невидимок.

Российские комплексы впечатляют своими характеристиками — в радиусе действия и в обнаружении цели, отметил эксперт. По его словам, Турция не прогадала, решив приобрести у России С-400.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что если Вашингтон откажет Анкаре в поставках Patriot, то с Москвой может быть подписан новый контракт на С-400.

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