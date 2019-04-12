Сантьяго, 13 апреля, 2019, 02:09 — ИА Регнум. Остерегаться — так следует вести себя странам Латинской Америки по отношению к России, заявил в своём публичном выступлении в Сантьяго американский госсекретарь Майк Помпео.

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«Вам нужно остерегаться России», — заявил Помпео.

Ссылаясь на Венесуэлу, он заявил, что Россия «открыла там тренировочный центр», в котором работают российские военные. И это он назвал провокацией.

Также он обвинил Россию и Китай в лицемерии, поскольку Москва и Пекин призывают другие страны не вмешиваться в дела Венесуэлы, однако сами вмешиваются, причём Китай — финансово, а Россия — при помощи военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля американский сенатор-республиканец Марко Рубио обвинил Кубу в развале Венесуэлы, а Россию — в агрессивных планах в отношении США.

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