Москва, 13 апреля, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Обещания Порошенко

«Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад, — за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе. Тогда обманул — обманывает и сейчас. Но второй раз фокус вряд ли пройдёт», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий украинский президент Пётр Порошенко, который смог пройти во второй тур президентских выборов в стране, пообещал в случае переизбрания быстро добиться завершения войны в Донбассе. Порошенко также заявил, что якобы Россия из-за санкций ЕС и США откажется от «агрессии».