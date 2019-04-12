Бишкек, 12 апреля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. В настоящее время на балансе национального банка Киргизии числится 12,2 тонны золота, что на 4,4 тонны больше, чем год назад. Об этом заявил заместитель председателя финансового регулятора Нурбек Жениш, выступая на заседании коалиции парламентского большинства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По его словам, стоимость этих запасов оценивается в $501 млн (более 32,2 млрд рублей). Часть золота хранится в Киргизии, а остальное — в зарубежных банках.

Также Нурбек Жениш сообщил о том, что в общей сложности международные золотовалютные резервы нацбанка составляют $2 млрд 93 млн (около 134,8 млрд рублей).

«По итогам 2018 года доходы национального банка от операций с иностранными валютами составили $30 млн (более 1,9 млрд рублей)», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, в конце декабря 2018 года международные резервы Киргизии составляли $2 млрд 127 млн (около 137 млрд рублей по текущему курсу).

Отметим, что наибольшего размера показатель достигал в июле 2014 года — $2 млрд 263 млн (свыше 145,7 млрд рублей по текущему курсу).

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