Алжир, 12 апреля, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Полиция Алжира применила слезоточивый газ и резиновые дубинки для разгона массовых акций протеста и беспорядков в столице, 12 апреля передает агентство Reuters.

Magharebia Протесты в Алжире

Многотысячный митинг с требованием отставки временного президента Абдель Кадера Бен Салеха в центре Алжира в пятницу 12 апреля закончился столкновениями с полицией.

По информации полицейских, во время подавления акций протеста были задержаны 108 участников беспорядков. Ранения получили 27 человек.

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