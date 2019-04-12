Вашингтон, 12 апреля, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Вашингтон принял решение о введении дополнительных санкций против Венесуэлы. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В чёрный список Вашингтона включены судоходные компании Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited и Lima Shipping Corporation, зарегистрированные в Либерии, а также зарегистрированная в Италии компания PB Tankers S.P.A.

Кроме этого, санкции введены в отношении девяти нефтяных танкеров, которые американские власти связывают с данными компаниями. Четыре из этих судов — под мальтийским флагом, по два — под итальянским и греческим, ещё одно — под панамским.

Как передавало ИА REGNUM, накануне стало известно, что несмотря на санкции, Соединённые Штаты возобновили импорт нефти из Венесуэлы. Соответствующая информация появилась в еженедельном отчёте управления энергетической информации министерства энергетики США.