Ташкент, 12 апреля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева назначена замглавы Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента республики, на этом посту она будет курировать пиар-центр агентства, сообщают «Новости Узбекистана».

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Саиду Мирзиёеву коллективу представил лично руководитель администрации президента Узбекистана Зайнилобиддин Низомиддинов.

Издание отмечает, что основной задачей пиар-центра, который будет курировать Мирзиёева, является формирование положительного имиджа Узбекистана.

Исполняющим обязанности директора агентства недавно назначен бывший пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжанов. Он совмещает этот пост с должностью заместителя руководителя администрации президента Узбекистана.