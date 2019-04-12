Вашингтон, 12 апреля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Бывшый государственный секретарь США, экс-кандидат в президенты этой страны Хиллари Клинтон прокомментировала арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Эквадора, в чьем посольстве в Лондоне Ассанж отсиживался почти восемь лет, сдали его британских властям. Лондонская полиция выволокла Ассанжа из посольства, после чего суд отправил его под арест.

В Великобритании Ассанжа обвиняют в неповиновении полиции, однако в США против него выдвинуты серьёзные обвинения в хакерстве и раскрытии секретной информации. По всей видимости, США будут добиваться экстрадиции Ассанжа.

Хиллари Клинтон, которая считает себя пострадавшей от деятельности Ассанжа, считает, что в случае его ареста речь не идет о наказании за журналистскую деятельность.

«Эта история не о наказании за журналистскую деятельность — это об оказании поддержки в хакерской атаке на военный компьютер с целью похищения информации у правительства США», — сказала Клинтон.

Она подчеркнула, что Ассанж должен «ответить за то, что сделал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на портале WikiLeaks была опубликована электронная переписка Хиллари Клинтон в тот период, когда она была государственным секретарем США. Эта информация сильно подорвала рейтинг Клинтон на президентских выборах 2016 года.