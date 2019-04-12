Ереван, 12 апреля, 2019, 18:53 — ИА Регнум. На полигоне имени Баграмяна в Армении сегодня, 12 апреля, завершились армяно-российское двустороннее батальонно-тактическое учение.

Photolure Армяно-российские учению

Учения начались 1 апреля, а сегодня, в завершающий день, состоялась активная фаза учений с боевыми стрельбами. В учениях приняли участие 1500 человек, задействовано 400 единиц техники. За ходом учений наблюдали военные атташе полутора десятка стран.

«Основная особенность данных учений — отсутствие сценария. Командирам дается задание исходя из развития ситуации», — сообщил в беседе с журналистами командующий армяно-российской объединенной группировкой войск генерал-майор Тигран Парванян.

Незаконное пересечение границы, захват и освобождение здания, отражение агрессии и контрнаступление. В учениях применена артиллерия, бронетехника, авиация, и впервые в Армении — элементы РЭБ.

Командир 102-й военной базы в Армении Владимир Елканов оценил итоги учений на «хорошо».

"Учения прошли очень качественно, на высоком уровне, поставленная задача выполнена», — констатировал Владимир Елканов, отметив высокий уровень взаимодействия между сторонами. Тигран Парванян с мнением коллеги полностью согласен: «Все запланированные действия выполнены, координация на высоком уровне».