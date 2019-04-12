Москва, 12 апреля, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Доход президента России Владимира Путина за 2018 год составил 8 млн 648 тысяч рублей, следует из налоговой декларации главы государства, обнародованной 12 апреля пресс-службой Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно документу, в собственности у Владимира Путина находятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж на 18 квадратных метров. В пользовании у президента — квартира площадью 153,7 квадратных метра.

Кроме этого, Путин владеет двумя автомобилями «Волга» ГАЗ-21, автомобилем «Нива» и автоприцепом «СКИФ».

Напомним, что в 2017 году Владимир Путин задекларировал доход в размере 18 млн 728 тысяч 268 рублей, что более чем в два раза превысило данные за предыдущий год. Резкий рост дохода президента в Кремле тогда объяснили продажей недвижимости.