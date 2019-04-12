Новая Усмань, Воронежская область, 12 апреля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Нетрезвый голый мужчина угрожал взорвать гипермаркет в Новоусманском районе Воронежской области. Инцидент произошел 12 апреля.

Цитата из х∕ф Мастер и Маргарита. реж. Владимир Бортко. 2005. Россия В психиатрической больнице

По информации РИА «Воронеж», мужчина «в невменяемом состоянии» зашел в помещение гипермаркета, разделся догола, после чего начал угрожать взорвать гипермаркет.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали дебошира и передали его следственно-оперативной группе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 апреля, в мэрию Воронежа, областную думу, 12 школ, несколько торговых и деловых центров по электронной почте поступили сообщения об угрозах минирования. Специалисты проверили все объекты, опасных предметов обнаружено не было.