Париж, 12 апреля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что Париж готов принять часть мигрантов, застрявших на корабле неправительственной организации (НПО) Sea Eye у берегов Мальты, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«Что касается других судов (Lifeline, Aquarius, SeaWatch), я попросил, чтобы сотрудники министерства внутренних дел страны и французское управление по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra) были готовы отправиться на место в ближайшие время, чтобы помочь в передаче Франции 20 беженцев, нуждающихся в защите», — заявил Кристоф Кастанер.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля спасатели гуманитарного судна Sea Eye подобрали у ливийского побережья 64 мигранта. Сначала корабль побывал на итальянском острове Лампедуза, а затем отплыл на Мальту. В настоящее время беженцы всё еще находятся на борту корабля.