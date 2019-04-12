Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 12 апреля, заключил под стражу помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко, обвиняемого в получении взятки. Сам Боровко просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в служебной квартире, но суд отправил его в СИЗО до 9 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Как сообщало ИА REGNUM, работник прокуратуры метрополитена был задержан 10 апреля сотрудниками ФСБ у из станции метро «Проспект Большевиков» при получении части предполагаемой взятки. 10 апреля ему было предъявлено обвинение во взяточничестве.

По версии следствия, Боровко потребовал от индивидуального предпринимателя передать ему 300 тысяч рублей за непроведение проверок торговых точек предпринимателя, находящихся на территории метрополитена, и непривлечение коммерсанта к ответственности за ранее выявленные нарушения законодательства. Боровко успел получить через посредника 100 тыс. рублей, считает следствие. При получении оставшейся суммы взятки он был задержан. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Вину по предъявленному обвинению Боровко не признал, добавили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.