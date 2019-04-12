Москва, 12 апреля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Базовый сценарий роста цен на нефть сохраняется, который включает в себя продолжающиеся сокращения поставок во главе с клубом производителей ОПЕК и санкциями США в отношении экспортеров нефти Ирана и Венесуэлы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Почти все участники рынка понимают, что дефицит нефти был усилен тем, что производство в Венесуэле снижается, поскольку санкции США усиливают глубокий экономический и политический кризис, в то время как ожидается, что правительство США в мае ужесточит нефтяные санкции против Ирана», — пояснил эксперт.

Ралли в геополитическом отношении может поднять цены на уровне или даже превысить отметку $80 за баррель в течение периодических периодов этим летом. Поскольку на фоне дефицита «черного золота» повышается спрос со стороны Китая. Что касается спроса, то большая часть роста потребления топлива в мире происходит из Азии. На Китай и Индию приходится почти 55% роста мирового спроса. Прибавьте в остальной части развивающейся Азии, и показатель возрастает до 80%.

«Сейчас острое внимание будет направлено на заседание ОПЕК, а также ОПЕК и ее союзники соберутся в июне, чтобы решить, стоит ли продолжать удерживать поставки, и, фактический лидер ОПЕК, Саудовская Аравия, как представляется, заинтересован в продолжении сокращения.

Что касается ближайшей перспективы, то рост цен на нефть сегодня, 12 апреля, продолжится. Нефть марки Brent продолжит рост до $71,92 за баррель, а для сланцевой нефти марки WTI цены поднимутся до $64,47», — полагает Гасанов.

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