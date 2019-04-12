Рабочие завода Ford в Ленобласти провели массовый пикет и готовят митинг
Всеволожск, Ленинградская область, 12 апреля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Примерно 200 сотрудников завода СП Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область) провели 12 апреля массовый пикет с требованием к руководству предприятия выполнить требования профсоюзов и выплатить работникам закрываемого предприятия при увольнении два годовых оклада. Следующей акцией трудящихся станет митинг, намеченный на 19 апреля. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ППО «Форд» Михаил Сергеев.
Массовый пикет «против несправедливого распределения компенсаций и попыток лишить работников выплат» прошел утром в пятницу во Всеволожске на Юбилейной площади. В пятницу автозавод не работает, поэтому акция не отразилась на производственном процессе.
На место проведения акции приходили глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и главный инспектор труда Всеволожского района. Никаких инцидентов в ходе массового пикета не было. Ранее власти Ленобласти подтвердили свою готовность оказать содействие в трудоустройстве всех высвобождаемых работников завода «Форд» во Всеволожске.
Михаил Сергеев также рассказал, что по электронной почте получен ответ от представителей европейского подразделения корпорации Ford, к которым активисты всеволожского завода обратились с просьбой принудить руководство СП Ford Sollers к прямым переговорам с профсоюзами об условиях увольнения.
«Смысл письма такой: они резюмируют, что денег на закрытие российских заводов Ford перечислено столько, что мы можем получить компенсации не хуже, чем рабочие закрываемых предприятий в Германии. Однако в «разборки», которые происходят между работниками и работодателями автозаводов в России, они не вмешиваются», — рассказал Сергеев.
Он подтвердил, что руководство Ford Sollers по-прежнему не идет на переговоры с профсоюзами и настаивает на своих условиях увольнения.
Своими акциями и письмами активисты рассчитывают «достучаться» до высшего руководства глобальной корпорации Ford, которое находится в США.
«То, что с нами творит СП, это дело СП, но имидж «Форда» при этом напрямую страдает. Мы пытаемся до них достучаться — эти люди могут реально повлиять на ситуацию», — подытожил Сергеев.
Митинг работников всеволожского завода Ford намечен на 11:00 в следующую пятницу, 19 апреля, там же, где проходил сегодняшний пикет.
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Напомним, 27 марта компания Ford Sollers объявила о предстоящем закрытии трех своих заводов в России — двух в Татарии и одного в Ленобласти — и полном уходе марки Ford с рынка новых легковых автомобилей в РФ. Продолжит работу лишь один завод в Елабуге, выпускающий коммерческие машины Ford Transit. Производство легковых машин «Форд» в России будет полностью остановлено к концу июня 2019 года.
СП Ford Sollers 4 апреля объявило условия компенсационных выплат сотрудникам закрываемых предприятий в России в рамках программы добровольного увольнения. Размер выплат при добровольном увольнении составит от 5,5 до 12 месячных окладов, в зависимости от стажа работы, он также обусловлен рядом дополнительных условий. Программа будет действовать в период с 8 апреля по 22 апреля 2019 года.
По данным властей Ленобласти, на всеволожском заводе трудятся 969 сотрудников, из которых около 500 — жители региона.