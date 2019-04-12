Всеволожск, Ленинградская область, 12 апреля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Примерно 200 сотрудников завода СП Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область) провели 12 апреля массовый пикет с требованием к руководству предприятия выполнить требования профсоюзов и выплатить работникам закрываемого предприятия при увольнении два годовых оклада. Следующей акцией трудящихся станет митинг, намеченный на 19 апреля. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ППО «Форд» Михаил Сергеев.

Https://vk.com/mprasu Пикет рабочих завода «Форд» во Всеволожске

Массовый пикет «против несправедливого распределения компенсаций и попыток лишить работников выплат» прошел утром в пятницу во Всеволожске на Юбилейной площади. В пятницу автозавод не работает, поэтому акция не отразилась на производственном процессе.

На место проведения акции приходили глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и главный инспектор труда Всеволожского района. Никаких инцидентов в ходе массового пикета не было. Ранее власти Ленобласти подтвердили свою готовность оказать содействие в трудоустройстве всех высвобождаемых работников завода «Форд» во Всеволожске.

Михаил Сергеев также рассказал, что по электронной почте получен ответ от представителей европейского подразделения корпорации Ford, к которым активисты всеволожского завода обратились с просьбой принудить руководство СП Ford Sollers к прямым переговорам с профсоюзами об условиях увольнения.

«Смысл письма такой: они резюмируют, что денег на закрытие российских заводов Ford перечислено столько, что мы можем получить компенсации не хуже, чем рабочие закрываемых предприятий в Германии. Однако в «разборки», которые происходят между работниками и работодателями автозаводов в России, они не вмешиваются», — рассказал Сергеев.

Он подтвердил, что руководство Ford Sollers по-прежнему не идет на переговоры с профсоюзами и настаивает на своих условиях увольнения.

Своими акциями и письмами активисты рассчитывают «достучаться» до высшего руководства глобальной корпорации Ford, которое находится в США.

«То, что с нами творит СП, это дело СП, но имидж «Форда» при этом напрямую страдает. Мы пытаемся до них достучаться — эти люди могут реально повлиять на ситуацию», — подытожил Сергеев.

Митинг работников всеволожского завода Ford намечен на 11:00 в следующую пятницу, 19 апреля, там же, где проходил сегодняшний пикет.

Https://vk.com/mprasu Пикет рабочих завода «Форд» во Всеволожске

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Напомним, 27 марта компания Ford Sollers объявила о предстоящем закрытии трех своих заводов в России — двух в Татарии и одного в Ленобласти — и полном уходе марки Ford с рынка новых легковых автомобилей в РФ. Продолжит работу лишь один завод в Елабуге, выпускающий коммерческие машины Ford Transit. Производство легковых машин «Форд» в России будет полностью остановлено к концу июня 2019 года.

СП Ford Sollers 4 апреля объявило условия компенсационных выплат сотрудникам закрываемых предприятий в России в рамках программы добровольного увольнения. Размер выплат при добровольном увольнении составит от 5,5 до 12 месячных окладов, в зависимости от стажа работы, он также обусловлен рядом дополнительных условий. Программа будет действовать в период с 8 апреля по 22 апреля 2019 года.

По данным властей Ленобласти, на всеволожском заводе трудятся 969 сотрудников, из которых около 500 — жители региона.