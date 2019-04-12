Пекин, 12 апреля, 2019, 11:58 — ИА Регнум. С целью изучения человеческого интеллекта китайские ученые внедрили в обезьян ген, который, как полагают, играет ключевую роль в развитии человеческого мозга; эксперимент произошел в рамках исследования эволюции человеческого интеллекта. Об этом сообщает 11 апреля AMNA.

(сс) Paul Asman and Jill Lenoble Макаки

Исследование, результаты которого опубликованы в англоязычном издании «Пекинского национального научного обозрения», было проведено учеными из Института зоологии Куньмина и Академии китайских наук в сотрудничестве с американскими исследователями из Университета Северной Каролины.

Исследователи имплантировали одиннадцати макакам-резус человеческий ген MCPH1, который, как считают ученые, играет важную роль в развитии мозга. Они обнаружили, что мозгу обезьян, как и людей, потребовалось больше времени на развитие; в конечном счете животные показали лучшие результаты в экспериментах относительно кратковременной памяти по сравнению с макаками, живущими в природе. Размер обезьяны мозга, в котором был сделан эксперимент не был, однако, больше, чем у животных, участвующих в контрольной группе.

По мнению авторов исследования, макаки-резус, хотя генетически ближе к людям, чем грызуны, в то же время достаточно далеко отстают от человека. Однако это не помешало появиться критическим комментариям.

«В народном воображении мы просто на «Планете Обезьян», — говорит Захлин Гловер, специалист по биоэтике в Университете Колорадо. — Мы не должны создавать существо, которое не может вести осмысленную жизнь ни в каком контексте».

Однако Лаура Баум, исследователь из Центра генетических исследований при Университете Гонконга, отвергла это обвинение, подчеркнув, что только один из примерно 20 000 генов был изменен в исследовании.