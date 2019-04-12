Москва, 12 апреля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.

Василий Перов. Сцена у могилы. 1859

По словам Голиковой, уровень смертности в 2018 году вырос в 32 регионах России. В Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах зафиксирован самый низкий уровень смертности. Средний уровень смертности в РФ по итогам 2018 года составил 12,4 человека на тысячу.

Напомним, политолог из Бурятии Алексей Михалев, комментируя показатели смертности за 2018 год, отметил, что увеличение смертности связано со снижением качества жизни населения России.

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