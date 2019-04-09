Москва, 12 апреля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Структурные реформы российской экономики, за которые ратует Международный валютный фонд, состоят в том, что Россия должна принадлежать не её гражданам, а иностранному капиталу, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы МВФ Кристин Лагард, которая оценила макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую», но уточнила, что для раскрытия потенциала роста экономики РФ следует не прекращать структурных реформ.

Цитата из кф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР Все по честному

Делягин отметил, что МВФ — это организация, которая существует для «вскрытия экономик самых разных стран» и для захвата этих экономик глобальными финансовыми спекулянтами. Экономист охарактеризовал МВФ как представителей самой разрушительной в экономическом плане силы в мире.

«Если раковая клетка оценивает ваш организм как здоровый, то вам надо срочно ложиться в больницу, — сказал Делягин. — В экономике МВФ — это аналог раковой клетки. И подобного рода заявления с его стороны — это очень плохо для РФ. Это признак того, что вся российская социально-экономическая политика полностью соответствует требованиям МВФ, который прославился как организатор кризиса 1997−1999 годов — первого глобального финансового кризиса, как уничтожитель экономик Азии, Латинской Америки и Африки. В России реализация его требований привела к дефолту 1998 года. И они тоже нам рассказывали о том, какие мы хорошие, за год до этого кризиса. Так что похвала МВФ — это очень грозный признак».

Делягин констатировал, что лестные оценки со стороны МВФ по сути своей означают, что российская экономика работает не на себя, а на своих конкурентов и прямых врагов.

«Что касается призывов к продолжению структурных реформ, то это общий призыв всех либералов и в РФ, и за её пределами, — добавил экономист. — Это в первую очередь приватизация, потому что [по мысли апологетов приватизации] Россия не должна принадлежать ни гражданам РФ, ни российскому обществу. Россия должна принадлежать иностранному капиталу, и приватизация является не только инструментом грабежа России, но и инструментом перевода России под внешний контроль».

Причём, как уточнил Делягин, приватизация является таким инструментом даже в тех случаях, когда государственная собственность переходит под контроль российских олигархов.

«Алюминиевая промышленность и значительная часть гидроэнергетики переданы фактически под контроль США, — сказал Делягин. — При помощи сначала приватизации, а потом введения санкций в отношении российского собственника. Мы видим, что в ходе приватизации огромная часть коммунального хозяйства России принадлежит не просто иностранным корпорациям или корпорациям, которые зарегистрированы в офшорах, а иностранным государственным корпорациям. Сейчас Сбербанк, насколько я могу судить, более чем на треть принадлежит иностранному капиталу, и идёт очень интенсивный разговор о том, что государство не должно иметь там контролирующего пакета. Иными словами, о том, что он должен перестать быть по сути российским банком».

Кроме того, Делягин рассказал, что, помимо приватизации, под структурными реформами понимается дальнейшее открытие экономики и дальнейшее подавление внутрироссийского производства.

«Скажем, пресловутый налоговый манёвр — это классический пример структурной реформы. Когда всемерно облегчается экспорт нефти и нефтепродуктов и всемерно при помощи высоких налогов затрудняется их потребление внутри страны», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, Лагард, выступая на пресс-конференции в ходе Весенней встречи МВФ и Всемирного банка, дала оценку экономическому положению РФ.

«В целом макроэкономическая ситуация в России довольно здоровая, если смотреть на цифры, но мы по-прежнему считаем, что нужны более глубокие и структурные реформы, чтобы раскрыть потенциал России полностью», — цитирует главу МВФ ТАСС.