Вашингтон, 12 апреля, 2019, 10:58 — ИА Регнум. На фоне растущего влияния России в Арктике Соединённые Штаты выглядят абсолютно беспомощными и совершенно неготовыми к борьбе за влияние в Арктическом регионе. К таким выводам пришло американское издание National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Отмечается, что «американские военные настолько плохо оснащены для полярных миссий, что заслужили презрение российских военных экспертов». Так, к северу от Полярного круга у США нет ни одной крупной базы, ни самолётов, ни военных кораблей, способных работать при таких низких температурах.

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Не может похвастаться Вашингтон и мощным ледокольным флотом. Единственный оставшийся в строю тяжелый ледокол «Полярная звезда», возраст которого превышает 40 лет, находится в удручающем состоянии и постоянно ломается. В 2018 году Сенат США одобрил выделение 750 млн долларов на финансирование нового судна, однако эти средства были перенаправлены на строительство стены на границе с Мексикой.

В отличие от США, Россия активно взялась за обустройство Арктики и готова защищать там свои интересы. Так, в последние годы Россия резко расширила своё присутствие на Крайнем Севере, где «может похвастаться множеством новых военных и воздушных баз».

«Вооружённые силы страны имеют новые подводные лодки, самолёты и танки — все специально предназначенные для арктических боёв», — говорится в статье.

В дополнение к сорока ледоколам Россия строит ещё восемь, в том числе два военных корабля ледового класса, вооружённые крылатыми ракетами.

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«Эти суда позволяют ВМФ России реагировать на угрозы безопасности, облегчать зарождающуюся коммерческую деятельность и отстаивать свои претензии на исключительную экономическую зону», — отмечают авторы статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости Соединённым Штатам «продолжить свою игру» в Арктике и более активно принимать участие в её освоении, поскольку данный регион — «важная и постоянно развивающаяся часть мира». Позднее Счетная палата Соединенных Штатов отмечала необходимость нарастить своё военное присутствие в Арктическом регионе.