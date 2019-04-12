Москва, 12 апреля, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Полноценного технического сигнала к развороту нефтяных цен вниз или хотя бы сигнала в пользу заметной нисходящей коррекции с целями $66−68 за баррель марки Brent на рынке пока не сформировалось. Однако такой сигнал-отмашка к активному закрытию длинных позиций вполне может проявиться 12 апреля, при условии, если котировки проскочат примерно на 25−30 центов под вечерние минимумы 11 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

«11 апреля котировки смогли отступить от только что показанных свежих годовых пиков на $1,2 доллара за баррель до отметки $70,58 по июньским фьючерсным контрактам, однако откат такого же размера мы уже наблюдали во вторник, и после него трендовое движение наверх продолжилось, так что цены даже смогли обновить максимумы.

Рынок за текущую неделю основательно абсорбировал и учёл, пожалуй, всю сумму накопившихся и новых факторов: включая очевидный факт, что сокращение добычи странами ОПЕК+ к весне достигло максимальной эффективности и полностью компенсировало рекордные показатели добычи США в последнее время», — отметил эксперт.

Опасения перебоев поставок из Ливии, где разгорелся очаг военной напряжённости, и американского эмбарго на нефть из Венесуэлы — политические факторы, на которых спекулянты продолжают задирать цены всё выше, однако может оказаться, что и эти события уже почти полностью сейчас в ценах.

«Если какие-либо новые новостные драйверы в ближайшие дни на новостной фон не наложатся, то точный диагноз и прогноз, в каком направлении последует следующий рыночный импульс, может обеспечить на сегодня только периодический анализ чисто технической картины, по мере того, как она будет складываться час за часом на протяжении дня. Всё внимание скорее обращено сейчас на графики, чем на новостную ленту», — считает Пушкарёв.

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