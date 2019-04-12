Вашингтон, 12 апреля, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Положение Николаса Мадуро в Венесуэле ставит под угрозу национальную безопасность США, считает сенатор-республиканец Марко Рубио. На своей странице в твиттере 11 апреля американский законодатель пишет:

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Николасом Мадуро. 2013

«К режиму Мадуро нельзя относиться как к законному правительству суверенного государства. Это транснациональная преступная группа, которая сдала суверенитет Венесуэлы Кубе и превратила страну в нарко-государство», — убежден Рубио.

Исходя из этого, полагает сенатор, кризис в Венесуэле — это не попытка произвести «смену режима» или вмешаться в международные дела другой страны:

«Дело касается серьезных угроз нашей национальной безопасности, которую представляют наркотрафик, военное присутствие России и растущие связи с Ираном».

Соответственно, рассуждает Рубио, Мадуро и его команда — это не политики, движимые национальными интересами, а «ганстеры, мотивированные желанием сохранить нелегальные источники дохода». Для прекращения этой деятельности, заключает сенатор, США должны рассмотреть каждый доступный им вариант.

Отметим, роль Рубио в выработке американского курса по Венесуэле считается значительной; ему, наряду с вице-президентом США Майком Пенсом, принадлежит инициатива признания законным правителем Венесуэлы самозванного «президента» Хуана Гуайдо.

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