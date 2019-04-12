Москва, 12 апреля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Банк России с 12 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций АБ «Аспект» (г. Москва). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Решение принято в связи с тем, что банк «Аспект» проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой.

Кроме того, кредитное учреждение нарушало законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов банк «Аспект» занимал 343 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново». С начала 2019 года без лицензии остались восемь банков.

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