Магаданская область, 12 апреля, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Субсидии на авиабилеты для жителей Дальнего Востока нужно передавать регионам, а не авиаперевозчикам. Об этом заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sharat Ganapati Бумажный самолётик на асфальте

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Своё предложение глава Колымы направил в министерство финансов РФ, пишет газета «Магаданская правда».

«Сама идея очень интересна, потому что сколько бы денег ни давали, их всё равно не хватает, а вот изменение схемы доставки этих средств даст серьёзный социальный эффект. Готовим письмо на первого зампреда правительства Антона Силуанова — идея может быть по-разному реализована, но она правильная», — цитирует Сергея Носова издание.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Колымы в Совете Федерации Анатолий Широков заявлял о том, что проблему недостатка льготных авиабилетов на Дальнем Востоке нужно решать выделением дополнительных средств на субсидирование их стоимости.

Напомним, воспользоваться льготами могут только жители Дальнего Востока младше 23 лет или старше 55 (женщины) — 60 лет (мужчины), а также многодетные родители, инвалиды и их сопровождающие.