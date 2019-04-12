Дамаск, 12 апреля, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Трое детей погибли в результате взрыва мины, заложенной террористами, в сирийской деревне Хан-Арнабе, передает государственное телевидение Сирии.

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Сообщается, что дети играли возле места, где была заложена мина. Затем произошел взрыв, в результате которого погибли трое детей и еще один получит травмы средней степени тяжести. Он доставлен в больницу Дамаска для лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в сирийской деревне Арак произошел теракт. В результате взрыва погибли восемь мирных жителей, еще 11 получили ранения.