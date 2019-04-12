Хабаровск, 12 апреля, 2019, 05:27 — ИА Регнум. ОАО РЖД не выполняет сроки реализации инвестпроектов, в том числе финансируемых из федерального бюджета по развитию БАМа и Транссиба. Об этом сообщила Счётная палата России по результатам мониторинга реализации инвестиционных проектов ОАО РЖД. В 2018 году, согласно паспорту проекта «Развитие БАМа и Транссиба», должно было быть введено в эксплуатацию 11 новых разъездов и 78 км дополнительных железнодорожных путей. Но сдан за весь год был только один объект. В результате на 17 участках БАМа и Транссиба не увеличена пропускная способность, как было запланировано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

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«По проекту развития участка Междуреченск — Тайшет сроки ввода 13 из 22 объектов перенесены с 2016 года на 2020. Техническая готовность 8 объектов — менее 50%, по трём объектам работы не начинались», — сообщил аудитор Счётной палаты России Валерий Богомолов.

При этом в СП РФ подчеркнули, что схожая ситуация наблюдается и с проектами по строительству вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна, с нарушением сроков идёт строительство высокоскоростной магистрали «Москва — Казань — Екатеринбург» — РЖД не обеспечило разработку проектной документации по большинству объектов участка «Москва — Казань». При этом завершить работу компания должна была ещё до конца 2018 года.

Присутствовавший на заседании коллегии СП РФ представитель ОАО РЖД Вадим Михайлов признал наличие всех перечисленных проблем. По его словам, компания ведёт мониторинг этих вопросов.

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Напомним, в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что пропускная способность БАМа и Транссиба должна вырасти более чем в 1,5 раза — до 210 млн тонн.

Инвестиции ОАО РЖД в развитие Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 2018 году составили, по данным компании, более 47 млрд рублей.

В 2018 году на указанных магистралях построено и реконструировано 40 км путей, уложено более 80 стрелочных переводов. Завершена проходка нового Байкальского тоннеля протяженностью 6682 м.

ОАО РЖД реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона с целью ликвидации «узких» мест на железных дорогах Дальнего Востока и Забайкалья. К 2020 году должен быть обеспечен дополнительный объём перевозок до 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, нехватка железнодорожных мощностей — главный «камень преткновения» для развития современной портовой инфраструктуры Дальнего Востока. Так, в 2017 году стивидорные компании, работающие на территории свободного порта Ванино, показали снижение объёмов перевалки с 30,2 млн в 2016 году до 29 млн в 2017-м. В качестве причины портовики назвали недостаточную пропускную способность железной дороги, нехватку тепловозов, нехватку порожнего вагонного парка.

При этом порты на месте не стоят и планируют усиленно развиваться. В ходе Международного арктического форума, прошедшего в Санкт-Петербурге, об увеличении мощности угольного терминала АО «Дальтрансуголь» заявила АО СУЭК.

В Ванино строится ещё один крупный угольный комплекс компании Колмар, в планах строительство терминала ТЭПК Руслана Байсарова, которая, хоть и с большими задержками по объективным причинам, продолжает мероприятия по реализации проекта разработки Элегестского угольного месторождения со строительством ГОКа, железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино и морского терминала в Ванино.

РУСАЛ планирует построить в Ванино терминал по перевалке глинозема.

Как делить железную дорогу — главный вопрос для всех действующих стивидоров и главный сдерживающий фактор для новых инвесторов, ведь для того, чтобы начать строить новый порт, нужно получить технические условия у железнодорожников, а в условиях нехватки мощностей для уже работающих стивидоров это проблема.

С аналогичными трудностями сталкиваются портовики других дальневосточных субъектов — Приморья, Сахалина. О портах Камчатки и Колымы, где вообще нет дорог, говорить не приходится.