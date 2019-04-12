Пекин, 12 апреля, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Пенсионный фонд Китая останется без денег уже к 2035 году в связи с сокращением количества лиц трудоспособного возраста, вызванного отголосками политики «одна семья — один ребенок», сообщает 12 апреля гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

watchsmart Пожилые китайцы

Пенсионный фонд городских рабочих — хребет китайской государственной пенсионной системы — на конец 2018 года имел в резерве 4,8 трлн юаней ($714 млрд). Согласно недавнему исследованию, проведенному Всемирным центром социального обеспечения при поддержке Китайской академии общественных наук, к 2027 году этот показатель достигнет 7 трлн юаней, а затем постепенно упадет до нуля уже к 2035 году.

Разрыв между вкладами и выплатами может достигнуть 11 трлн юаней ($1,64 трлн) к 2050 году, при этом каждый пенсионер будет обеспечиваться всего одним работающим против нынешних двух, сообщили в правительственном интеллектуальном центре Китая.

Количество жителей материкого Китая старше 60 лет — естественного и нормального возраста выхода на пенсию, когда мужчины начинают получать пенсионные выплаты — достигло 249 млн человек на конец 2018 года или 18% от общей численности населения Поднебесной, или почти двух третей населения США.

Недавние усилия китайских властей увеличить рождаемость не увенчались успехом, рождаемость в Китае упала до 15,23 млн в 2018 году, что стало самым низким показателем с момента отмены политики «одного ребенка» на семью в 2014 году.

Власти Китая обязывают работодателей отчислять до 20% заработной платы работников в государственные пенсионные фоны, в то время как работники должны выплачивать еще 8% от своей зарплаты в фонд. Однако местные органы власти зачастую делали послабления малому бизнесу, позволяли отчислять меньше во имя обеспечения более высокой занятости.

Госсовет КНР в марте 2019 года заявил о том, что теперь взносы в пенсионный фонд для работодателей будут снижены до 16% в рамках принимаемых центральными властями усилий по снижению налогового бремени, таким образом, поступления в пенсионный фонд сократятся еще сильнее.

Централизованный правительственный пенсионный фон был специально создан в Китае в июле 2018 года для переливания пенсионных фондов более богатых прибрежных провинций вроде Гуандуна и Чжэцзяна, где численность работающего населения высокая, в более бедные провинции типа Ляонин на северо-востоке Китая, где более высокая доля пенсионеров по отношению к трудящемуся населению.

Пекин также обдумывает и прочие меры, чтобы ответить на вызов финансирования пенсионных фондов, включая повышение пенсионного возраста с нынешних 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Однако аналитики предупреждают, что необходимы смелые шаги уже в ближайшее время, дабы избежать кризиса.

Главный исследователь Банка коммуникаций в Шанхае Лю Сюэчжи заявил, что правительство вынуждено выделять больше денег на пенсии, нежели на инфраструктурные проекты. Так, бюджет правительства на обеспечение социальных выплат в 2018 году составил 528,5 млрд юаней ($79 млрд), что на 9,4% выше, чем годом ранее. Но и это лишь малая часть общих пенсионных расходов страны.

Напомним, что пенсионные выплаты городским рабочим в Китае начали появляться лишь в 1997 году, когда Китай упразднил старую систему социальной поддержки «от колыбели до могилы», когда работники государственного сектора и чиновники не выплачивали взносов в пенсионный фонд.

Нынешняя система опирается на взносы от ныне работающих для поддержки пенсионеров. Те, кто родились в конце 70-х годов и в 80-е годы, представляют поколение «одного ребенка». Сейчас они отдают четверть своих зарплат в государственные фонды. По мнению ряда экспертов, именно им на своих плечах придется нести всю тяжесть бремени корректировки системы социального обеспечения пенсионеров.