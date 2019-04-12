Москва, 12 апреля, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Внешний долг РФ увеличился за I квартал 2019 г. на $13,8 млрд, сообщили в пресс-службе Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

По состоянию на 1 апреля он составил $467,8 млрд.

«Наиболее существенное влияние на динамику показателя оказало увеличение задолженности органов государственного управления в результате приобретения нерезидентами суверенных ценных бумаг», — сообщили в ЦБ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ, по состоянию на 6 апреля объем международных резервов страны составил $458,9 млрд. За неделю он вырос на 0,3%.