Лондон, 12 апреля, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Британское правительство должно выступить против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, заявил глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин на своей странице в Twitter.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж

«Британское правительство должно противостоять экстрадиции Джулиана Ассажа в США за раскрытие доказательств преступлений в Ираке и Афганистане», — заявил он.

Ранее, 11 апреля, посольство Эквадора в британском Лондоне выдало Ассанжа британским властям.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Вестминстерский суд Лондона попросил Соединенные Штаты предоставить требование об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Согласно заявлению суда, США должны предоставить требование до 12 июня 2019 года.