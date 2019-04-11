Ашхабад, 11 апреля, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Обучающимся в вузах Белоруссии туркменским студенткам запрещено носить джинсы и джинсовые юбки, а студенты обязаны сбрить бороды и отказаться от посещения мечетей. Такие указания выдал учащимся посол Туркмении Назаргулы Шагулыев, пишет «Азатлык».

Turkmenistan.gov.tm Студенты Туркменистана и Белоруссии

По словам студентов, требование относительно внешнего вида и поведения молодых туркменистанцев было озвучено во время очередной встречи туркменских дипломатов с обучающимися в белорусских университетах студентами из Туркмении.

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«Посол начал требовать, чтобы мы поменьше шлялись по клубам и ресторанам. Сказал, что парни с бородами похожи на террористов. Здесь за мечетями пристально следят сотрудники КГБ. Они следят за тем, кто из студентов посещает мечети», — отмечают студенты.

Также туркменские учащиеся пожаловались на то, что, отвечая на вопрос о причинах блокировки туркменскими банками студенческих платежных карт, представители посольства обвинили в этом их самих.

«Посол заявил, что студенты обналичивают деньги, меняют их на доллары и посылают родителям и родственникам обратно в Туркмению, где они меняют эти доллары на черном рынке».

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