Лондон, 11 апреля, 2019, 22:43 — ИА Регнум. «Тоска из-за Брексита, поражавшая исключительно ратовавших за членство в ЕС, перешла в «брекситное» раздражение — общее чувство усталости, негодования и плохое настроение, которое распространилось и на сторонников ухода, затронув в итоге все население Британии приблизительно в 66 миллионов душ», — пишет сегодня, 11 апреля, испанское издание El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Беспокойство, существовавшее в июне 2016 года из-за последствий исхода референдума, усилилось, — подтверждает психотерапевт Сьюзи Орбах, первой «усадив Брексит» на диван своего лондонского кабинета в районе Хэмпстед. — Происходящее сейчас начинает напоминать национальную травму с повторяющимися навязчивыми мыслями о политической ситуации».

«Столкнувшись со всем, что мы сейчас переживаем, люди реагируют на него чувством недоверия, страхом и желанием, чтобы все это оказалось дурным сном. Травматическая реакция происходит, когда мы чувствуем шок и постоянно проживаем одну и ту же историю. И именно это я слышу вот уже три года, как на своих консультациях, так и за пределами кабинета».

Психологи говорят, что после смерти любимого человека развод — это однозначно самый травматический опыт из числа угрожающих любому из нас. «А что такое Брексит, если не «коллективный развод», в ходе которого одна из сторон (та, что уходит) теряет все?» — задается вопросом El Mundo.

Сейчас, когда британский закон о разводе устранил элемент «виновности» в расторжении брака, отовсюду слышны обвинения и упреки в возникшем хаосе, которыми осыпают друг друга сторонники и противники ЕС. Стычки между ними, ежедневно происходящие у дверей парламента, достаточно красноречивы (не говоря уже о кукле вуду Брексита, которая периодически появляется на выходе из метро возле Вестминстера).

Занявшись поиском виновных, британцы обратили свой гнев на политиков, сочтя последних неспособными осуществить невыполнимую миссию «хорошего Брексита». Согласно результатам последнего опроса Britain Thinks, 83% обитателей Брекситландии устали читать и слышать каждый день от СМИ проклятое слово. 70% считают, что новые выборы ничего не решат, а 64% придерживаются мнения, что Брексит наносит вред их психическому здоровью.

«В конечном итоге Брексит сейчас является проверкой того, как можно вынести невыносимое — ту неуверенность, которую мы переживаем и которая никому не приносит радости, — говорит терапевт Хулия Буэно испано-колумбийского происхождения, автор книги «Предел бытия». — Одна из причин, по которой люди в конце концов решают обратиться к психологу, — фрустрация в результате борьбы с чем-то, что они не могут победить».