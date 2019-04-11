Нижний Новгород, 11 апреля, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство экс-министра государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области Александра Макарова, осужденного за превышение полномочий, об изменении вида наказания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Правительство Нижегородской области Александр Макаров

Экс-чиновник не отбыл часть наказания — 1 год и 3,5 месяца. Эту часть срока заменили на ограничение свободы, которое предполагает часть запретов, но не связано с лишением свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, срок Макаров «заработал» в 2012 году, возглавляя региональное министерство государственного имущества. Тогда он издал распоряжение о предоставлении компании «Магистраль Инвест» в собственность земельного участка, расположенного в центральной части Канавинского района Нижнего Новгорода.

В соответствии с распоряжением экс-министра, участок был оценен в 130 тыс. рублей. При этом его рыночная стоимость составляла 61 млн рублей. Действия чиновника привели к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства в сфере земельных отношений, а также организации транспортного обслуживания населения в Нижнем Новгороде. На суде Макаров отказался признавать свою вину и заявил о намерении обжаловать решение суда. Он был взят под стражу прямо в зале суда в апреле 2016 года.

Суд назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на два года. В момент суда Макаров занимал пост министра промышленности, торговли и предпринимательства.

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