* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 11 апреля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретило ВОЗ и Красному Кресту действовать на своих территориях, 11 апреля передает агентство Reuters.

ArmyAmber Афганистан

«Они не выполнили свои обязательства перед Исламским эмиратом и действовали подозрительно во время кампаний по вакцинации», — пояснил представитель боевиков Забиулла Муджахид.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известные неприятием западных НКО, контролируют большую часть территории Афганистана.

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