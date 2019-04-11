Вашингтон, 11 апреля, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать ситуацию с арестом в Лондоне основателя разоблачительного портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не моя тема», — сказал глава Белого дома журналистам, добавив, что также ничего не знает об аресте Джулиана Ассанжа.

Издание обращает внимание, что во время предвыборной кампании 2016 года в США Дональд Трамп заявлял об одобрении деятельности WikiLeaks.

Как передавало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж 11 апреля был выдворен с территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему предоставлялось убежище с 2012 года, и взят под арест британскими правоохранителями.

Основателю WikiLeaks грозит экстрадиция в США, где против него ведётся расследование после публикации данных о преступлениях американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.