Москва, 11 апреля, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) утверждает, что каждая четвертая упаковка молочных продуктов отечественного производства на прилавках российских магазинов — это фальсификат. Об этом заявил сегодня, 11 апреля, журналистам заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молочные продукты

По его словам, в 2018 году почти 25% из всей российской молочной продукции являются фальсификатом.

«Если говорить о фасованной готовой продукции, то у нас ее выпускается, по экспертным оценкам, 60 миллиардов упаковок в год в стране. Из них четверть, то есть 15 миллиардов упаковок, фальсифицированы», — сказал Власов.

Также чиновник отметил, что ситуация с обращением и реализацией фальсифицированной молочной продукции в субъектах Федерации различная.

Так, например, наиболее часто подтверждались факты обращения сфальсифицированной молочной продукции в Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Астраханской области.

«Сахалинская область — исследовали 10 партий молока и молочной продукции, отобранных в учреждениях торговли, и все 10 оказались сфальсифицированы. То есть формально — 100% сфальсифицированный продукции. Понятно, что выборка маленькая», — уточнил Власов.

Чиновник отметил, что недобросовестные производители молочной продукции иногда реализуют фальсификат прямо в том регионе, в котором её и производят. Но есть такие, которые сбывают фальсификат в соседних регионах.

В плане оборота фальсификата молочной продукции лидируют Сахалинская область, ЯНАО (73,47%), Астраханская область (71,79%), Мурманская область (60,71%) и Югра (59,65%). Довольно высокие показатели оборота фальсификата молочной продукции на Камчатке, в Забайкальском крае, Карелии, Хабаровском крае и в Ленинградской области.

Что касается регионов, которые лидируют по производству фальсификата молочной продукции, то тут опять лидирует Сахалинская область (100%). Затем идут: Астраханская область (85,19%), Кабардино-Балкарская Республика (52,36%), Челябинская область (50,75%), Новосибирская область (45,98%), Москва (44,44%), Московская область (39,63%).