Рим, 11 апреля, 2019, 17:46 — ИА Регнум. В ближайшее время министерство образования Италии объявит конкурсы на занятие 70 тысяч мест преподавателей в начальной, средней и высшей школе, заявил в четверг, 11 апреля, глава ведомства Марко Буссетти, передает информагентство ANSA.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

В ведомстве предполагают упростить правила предварительного отбора для преподавателей.

Около 48 тысяч новых ставок будет открыто в средней школе, около 17 тысяч — в начальной: в этом секторе, как отмечают в министерстве, в 2019 году ожидается увольнение значительного числа действующих сотрудников из-за выхода на пенсию.