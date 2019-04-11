Санкт-Петербург, 11 апреля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-майор внутренней службы Николай Роговой подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Официальной причиной отставки является возраст, неофициальной — результаты служебной проверки со стороны инспекторов МВД России.

ИА REGNUM Полиция Петербурга

Об этом пишет 11 апреля «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. По данным этого издания, Роговой прослужит еще около месяца, после чего отправится на пенсию по истечении срока служебного контракта, который был продлен до достижения генералом 61-летнего возраста — это произойдет 7 мая.

Николай Роговой работает заместителем начальника Главка с мая 2011 года. В отсутствие начальника не раз исполнял обязанности главы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Согласно версии упомянутого СМИ, решение об отставке Роговой принял после служебной проверки, по результатам которой ему был объявлен выговор за «нарушение требований инструкции по организационно-штатной работе», а именно, использование оперативного сотрудника в качестве личного секретаря. В то же время Роговой оказался далеко не единственным руководителем, к кому предъявили подобные претензии.

Напомним, слухи о скорых кадровых перестановках появились сразу после назначения нового начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-майора полиции Романа Плугина 28 февраля текущего года.

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В конце марта в Петербург прибыли более 40 проверяющих из центрального аппарата МВД России. Они будут работать в городе до конца апреля. Инспекцию инициировал новый начальник Главка МВД. Ожидается, что по итогам проверки в ГУ МВД произойдут серьезные кадровые изменения.