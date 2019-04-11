Москва, 11 апреля, 2019, 16:52 — ИА Регнум. С учетом принятых Госдумой поправок законопроект о надежном Рунете стал более сбалансированным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух.

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«Закон стал более сбалансированным. Очень важно, что он проходит с широким общественным обсуждением, как на площадке Госдумы, так и на площадке общественного совета. Предложения, которые вносили отрасль, ассоциации, всесторонне подробно обсуждались, многие приняты», — сказал Массух.

Эксперт отметил поправки, касающиеся полномочий правительства, министерства и ведомства в реализации норм.

«Правительство не стало делать какое-то суперведомство из Роскомнадзора, увеличивая бесконечно его полномочия, достаточно большую часть ответственности перенесло на правительство и министерство», — отметил Массух.

И такое решение оправданно.

«Это важный элемент, потому что любой акт правительства проходит очередное общественное обсуждение, и общество имеет возможность принять участие в обсуждении подзаконного акта», — указал он, приведя в качестве примера акт о формате применения тех или иных технических средств.

Еще одна важная поправка, по мнению эксперта, касается ответственности за качество связи при использовании нового оборудования.

Прописывается порядок рассмотрения претензий граждан за сбои в работе интернет-оператора. Установлено, что если в ходе рассмотрения претензии абонента выявлено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг, может быть связано со сбоями в сетях связи в результате функционирования технических средств противодействия угрозам, то оператор связи вправе направить в Роскомнадзор запрос о предоставлении сведений о функционировании техсредств противодействия угрозам. Решение принимает суд на основании данных Роскомнадора.