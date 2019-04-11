Санкт-Петербург, 11 апреля, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Северные моря России могут стать трассой для парусной регаты — проект поможет развитию арктического туризма. В рамках форума «Арктика — территория диалога» организаторы проекта Большой арктической регаты — ООО «Объемные коммуникации» — подписали соглашение о сотрудничестве с АНО «Стратегическое партнёрство «Северо-Запад».

Церемония подписания соглашения

Большая арктическая регата (БАР) — уникальный комплексный и многолетний проект, объединяющий гонки на яхтах, научно-исследовательскую экспедицию, культурные события и путешествие. Большая арктическая регата впервые пройдет в 2020 году по маршруту Мурманск — Нарьян-Мар — Мурманск и станет самым северным парусным спортивно-культурным проектом.

Организаторы уверены, что водный туризм в высоких широтах поспособствует развитию технологий и инфраструктуры, оптимизирует нормативную базу и привлечет инвестиции в развитие Арктических территорий.

«Развитие гражданского использования северных морей не ограничивается транспортировкой грузов ледоколами и газовозами. Раскрытие туристического потенциала северных территорий требует креативного подхода и кооперации всех сторон — крупного бизнеса и индивидуальных предпринимателей, органов власти и общественности. Именно разнообразие проектов даст возможность привлечь к этому региону широкое внимание», — считает инициатор Большой арктической регаты, член Общественного совета Минприроды РФ Станислав Корякин.

Проект уже получил поддержку Минприроды РФ и правительства Мурманской области. Соглашение с АНО «Стратегическое партнёрство «Северо-Запад», учредителями которого являются 11 субъектов Северо-Западного федерального округа, даст возможность включения руководства регионов и компаний СЗФО в процесс организации регаты.

Состоявшееся на полях арктического форума рабочее совещание по проекту определило последующий план действий. Участники договорились о создании в ближайшее время организационного комитета БАР при правительстве Мурманской области.