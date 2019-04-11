Махачкала, 11 апреля, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Благоустройство порядка 690 дворовых и более 670 общественных территорий предусмотрено до 2022 года в городах и районах Дагестана в рамках проекта «Формирование современной городской среды». Общий объём финансирования программы составит более 1 млрд рублей, 991 млн из которых — средства из федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM 11 апреля сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ республики.

(сс) Шамиль Магомедов Дербент

В 2019 году программа охватит все города Дагестана и 60 населённых пунктах численностью более тысячи человек в 30 районах. В ведомстве добавили, что список дворовых территорий был определен в муниципалитетах по результатам общественных обсуждений.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на мероприятия в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Дагестан направит до 2020 года более 1,3 млрд рублей. Средства на реконструкцию дорожного хозяйства в равной мере — по 680 млн рублей будут выделены из федерального и регионального бюджетов. На эти средства власти планируют обновить две дороги республиканского значения и 72 внутригородские улицы Махачкалы и близлежащих поселений.

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