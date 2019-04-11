Сан-Диего, США, 11 апреля, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Глава компании Qualcomm Кристиано Амон заявил, что облачные игровые сервисы придут на смену консолям, и следующее поколение аппаратных платформ станет последним. Об этом 10 апреля сообщил портал Game Rant.

Qualcomm.com Кристиано Амон

«На наш взгляд, нет сомнений в том, что облако — это новая консоль», — сказал Амон. При этом он добавил, что возможность играть на любом устройстве и на любом экране является будущим видеоигр. Таким образом, пятое поколение Sony PlayStation и новая Xbox могут стать последними полноценными аппаратными консолями.

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Напомним, ожидается, что Microsoft представит свой потоковый сервис в июне 2019 года на выставке E3. В феврале 2019 года финансовый директор компании Sony Хироки Тотоки заявил, что в ближайшие пять лет игровые облачные сервисы не будут представлять опасность для консолей.