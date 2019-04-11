Москва, 11 апреля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба компании.

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«Это рекордно высокий размер дивидендов за всю историю компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная цифра обоснована высокими финансовыми и операционными результатами Газпрома в отчетном году. Окончательное решение о выплате дивидендов будет принято собранием акционеров по рекомендации совета директоров. Планируется, что это произойдет 28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге.

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