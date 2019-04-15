Пекин, 16 апреля, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Борьба за права человека в ее американском понимании стала эффективным орудием разрушения социалистического лагеря в конце ХХ века. Почему теперь, пытаясь применить то же орудие против Китая, Штаты наталкиваются на уверенное и умелое сопротивление, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Борис Ефимов, Николай Долгоруков. Свобода по-американски. 1950

Китай, как известно, внимательно изучает опыт распада СССР и делает всё, чтобы не допустить подобного сценария у себя. Поэтому опыт пропагандистской атаки против СССР, начатый под флагом борьбы за права человека еще при американском президенте Джеймсе Картере, служит для Китая учебным пособием, которое позволяет ему даже начать перехватывать у Вашингтона инициативу.

Доклад госсовета КНР о правах человека в США собрал целый букет фактов о нарушениях прав и свобод тем самым государством, которое громче всех бьет в набат о необходимости их защиты. В качестве самых вопиющих примеров китайский доклад приводит нарушение гражданских прав населения: насилие, стрельба по гражданским, чиновничьи злоупотребления. В дополнение — отсутствие свободы СМИ и разгул преступности (в 2017 году, по официальным данным, в США зафиксирован почти 1 млн 250 тыс. тяжких преступлений, 15 тыс. человек погибли от применения огнестрельного оружия).

И это — только часть нарушений, описывающих печальное состояние дел со свободами и правами в «стране свободных». Также в докладе госсовета указывается на коррумпированность американской политики, и, наконец, продолжающийся рост разрыва между богатыми и бедными — ведь по этому показателю США, по оценкам ООН, лидирует среди всех стран Запада. Учитывая интенсивную и успешную работу Китая не только со своими ближайшими географическими соседями, но и с сателлитами США на Западе, стратегия гуманитарного интервенционизма в один прекрасный момент может наткнуться на еще более серьезное противостояние.

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