Вашингтон, 11 апреля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Американская компания Roush Performance, которая славится своими проектами в области доработки автомобилей марки Ford, представит на автосалоне в Нью-Йорке новый Mustang Stage 3 и модифицированный пикап F-150. Об этом 11 апреля сообщает Carscoops.

Carscoops Mustang Stage 3

Mustang Roush Stage 3 предстанет в гоночной красной краске. Мощность его двигателя составляет 710 л. с., а крутящий момент достигает 827 Нм, что обеспечивает производительность, с которой может сравниться только новый Shelby Mustang GT500.

Roush оснащает каждую Mustang Stage 3, которую он собирает, активной выхлопной системой, предлагающей четыре различных настройки выхлопа, включая режим «Custom».

Roush Mustang Stage 3 приобрел расширенный передний сплиттер и новые воздухозаборники. Автомобиль также оснащен отличительным капотом с вентиляционными отверстиями, черными спортивными колесами, нестандартными боковыми юбками и характерным спойлером на задней кромке.

Модифицированный Ford F-150 приобрел новую подвеску Roush / Fox 2.0, которая не только обеспечивает двухдюймовый подъем спереди, но также обеспечивает лучшую устойчивость на бездорожье. Пикап также получил активную выхлопную систему Roush, новую переднюю решетку и расклешенные крылья.

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