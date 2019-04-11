Москва, 11 апреля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Сегодня штраф ГИБДД со скидкой 250 рублей за превышение скорости никого не пугает. Если будет 3 тыс. рублей (со скидкой 1,5 тыс. рублей), да ещё и скидка далеко не для всех, то, конечно, будет массовое недовольство, так как большинство из них нарывается на штраф неумышленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна ГИБДД

Однако возникают много вопросов. Во-первых, с чего взялась именно цифра в 3 тыс. рублей? Кто ее вымерял? Это некий психологический рубеж? Или как? Во-вторых, само наличие бесконечного количества камер, порой замаскированных и не всегда отмеченных знаками, не снижают аварийность, а повышают ее, так как водитель постоянно отвлекается от дороги в поисках запрещающих знаков, утомляется и т. д.

«Различного рода платежи и налоги вызывают у населения сильную раздраженность. Почему в России не говорят про повышение чего-либо только в преддверии выборов, а в остальной период только и слышно, чтобы увеличить штрафы и налоги? Почему всё решается радикальными мерами, либо повысить штрафы, либо увеличить количество камер», — задаётся вопросом эксперт.

По его мнению, ведь существует масса других форм и методов работы. Например, социальные ролики, пропаганда безопасного движения, работа с детьми и молодёжью, и наконец, грамотное дорожное планирование с повышением непосредственно качества самих дорог и дорожного полотна. Безопасность движения зависит в первую очередь именно от этого, а не от новых или повышенных штрафов.

«В целом сегодня обсуждаются также вопросы снижения нештрафуемого порога до 10 км/ч и отмена льготы на штрафы для злостных нарушителей. Последнее вполне разумное решение. Однако решения будут приняты, когда из правительства поступит готовый законопроект, а пока можно говорить, что в городах «нештрафуемый» порог всё-же понизится.

Всё остальное пока только на уровне обсуждений. Видно, что правительство пытается найти способ сократить количество ДТП, но только одними штрафами эту проблему не решить», — высказал своё мнение Абрамов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказание для любителей быстрой езды. Так, штрафы за превышение скорости на 20−40 км/ч ГИБДД предлагает поднять сразу в шесть раз.

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